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У Британії закликали не зволікати зі справою Гандзюк

Четвер, 4 листопада 2021, 10:52

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс у третю річницю смерті активістки Катерини Гандзюк закликала без зайвих зволікань притягнути до відповідальності винних у її загибелі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Три роки тому антикорупційна активістка Катерина Гандзюк померла після нападу з кислотою. Мої думки - з її родиною. Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань", -  йдеться у заяві британської дипломатки в Twitter.

Представництво України в ЄС раніше в четвер закликало притягнути до відповідальності усіх причетних до злочину у справі Гандзюк. 

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімації з сильними опіками.

Катерина померла 4 листопада 2018 року після трьох місяців боротьби за життя в Київській міській клінічній лікарні №2.

6 червня 2019 року суд виніс вироки п'ятьом обвинуваченим після того, як вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством.

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Велика Британія
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