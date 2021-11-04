У Британії закликали не зволікати зі справою Гандзюк

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс у третю річницю смерті активістки Катерини Гандзюк закликала без зайвих зволікань притягнути до відповідальності винних у її загибелі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Три роки тому антикорупційна активістка Катерина Гандзюк померла після нападу з кислотою. Мої думки - з її родиною. Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань", - йдеться у заяві британської дипломатки в Twitter.

3 years ago Kateryna #Handziuk, an anti-corruption activist, died after an acid attack. My thoughts are with her family today. I salute bravery of Katya and other women activists in #Ukraine. We call for those responsible to be brought to justice without unnecessary delay. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 4, 2021

Представництво України в ЄС раніше в четвер закликало притягнути до відповідальності усіх причетних до злочину у справі Гандзюк.

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімації з сильними опіками.

Катерина померла 4 листопада 2018 року після трьох місяців боротьби за життя в Київській міській клінічній лікарні №2.

6 червня 2019 року суд виніс вироки п'ятьом обвинуваченим після того, як вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством.