У Британії закликали не зволікати зі справою Гандзюк

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс у третю річницю смерті активістки Катерини Гандзюк закликала без зайвих зволікань притягнути до відповідальності винних у її загибелі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Три роки тому антикорупційна активістка Катерина Гандзюк померла після нападу з кислотою. Мої думки - з її родиною. Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань", - йдеться у заяві британської дипломатки в Twitter.

