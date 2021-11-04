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Укр / Рус

В Британии призвали не тянуть с делом Гандзюк

Четверг, 4 ноября 2021, 10:52

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс в третью годовщину смерти активистки Екатерины Гандзюк призвала без лишних проволочек привлечь к ответственности виновных в ее гибели.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Три года назад антикоррупционная активистка Екатерина Гандзюк умерла после нападения с кислотой. Мои мысли - с ее семьей. Я восхищаюсь отвагой Кати и других украинских активисток. Мы призываем привлечь виновных к ответственности без промедления", - говорится в заявлении британской дипломатки в Twitter.

Представительство Украины в ЕС ранее в четверг призвало привлечь к ответственности всех причастных к преступлению по делу Гандзюк.

31 июля 2018 года в Херсоне возле подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами.

Екатерина умерла 4 ноября 2018 года после трех месяцев борьбы за жизнь в Киевской городской клинической больнице №2.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры пяти обвиняемым после того, как они признали вину и пошли на соглашение со следствием.

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