В Британии призвали не тянуть с делом Гандзюк

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс в третью годовщину смерти активистки Екатерины Гандзюк призвала без лишних проволочек привлечь к ответственности виновных в ее гибели.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Три года назад антикоррупционная активистка Екатерина Гандзюк умерла после нападения с кислотой. Мои мысли - с ее семьей. Я восхищаюсь отвагой Кати и других украинских активисток. Мы призываем привлечь виновных к ответственности без промедления", - говорится в заявлении британской дипломатки в Twitter.

3 years ago Kateryna #Handziuk, an anti-corruption activist, died after an acid attack. My thoughts are with her family today. I salute bravery of Katya and other women activists in #Ukraine. We call for those responsible to be brought to justice without unnecessary delay. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 4, 2021

Представительство Украины в ЕС ранее в четверг призвало привлечь к ответственности всех причастных к преступлению по делу Гандзюк.

31 июля 2018 года в Херсоне возле подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами.

Екатерина умерла 4 ноября 2018 года после трех месяцев борьбы за жизнь в Киевской городской клинической больнице №2.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры пяти обвиняемым после того, как они признали вину и пошли на соглашение со следствием.