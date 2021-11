В Британии призвали не тянуть с делом Гандзюк

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс в третью годовщину смерти активистки Екатерины Гандзюк призвала без лишних проволочек привлечь к ответственности виновных в ее гибели.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Три года назад антикоррупционная активистка Екатерина Гандзюк умерла после нападения с кислотой. Мои мысли - с ее семьей. Я восхищаюсь отвагой Кати и других украинских активисток. Мы призываем привлечь виновных к ответственности без промедления", - говорится в заявлении британской дипломатки в Twitter.

3 years ago Kateryna #Handziuk, an anti-corruption activist, died after an acid attack. My thoughts are with her family today. I salute bravery of Katya and other women activists in #Ukraine. We call for those responsible to be brought to justice without unnecessary delay.