Сибіга подякував главі МЗС Угорщини за швидку реакцію на російську атаку

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернув увагу, що нова очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан швидко відреагувала на російські удари по Україні 13 травня та подякував їй за це.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сибіга написав у соцмережі Х.

Аніта Орбан у середу у відеозверненні засудила масовану атаку РФ проти України, під час якої безпілотники залетіли, зокрема, у Закарпатську область.

"Дякую, Аніто Орбан, за вашу швидку та чітку реакцію на російські удари. Сьогодні ми стикаємося з черговим масштабним нападом. Цей терор необхідно зупинити спільними зусиллями – заради безпеки всієї Європи. Ми використаємо кожну нагоду, щоб досягти тривалого миру", – написав Сибіга.

Аніта Орбан заявила про "глибоке засудження" російської атаки та повідомила, що ситуацію обговорять на засіданні угорського уряду. Вона також розповіла, що уряду Угорщини відомо про п’ять ударів дронами.

Зокрема, за її словами, у Сваляві дрони завдали удару по трансформатору і залізничній станції, а в Ужгороді було пошкоджено промисловий об’єкт.

У Молдові підтвердили порушення свого повітряного простору російським БпЛА, що залетів з півночі в районі українського Могилева-Подільського.

Польща підняла військову авіацію через масовану атаку Росії по Україні.