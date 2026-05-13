НАТО завершив навчання Steadfast Deterrence 2026

Північноатлантичний альянс завершив навчання Steadfast Deterrence 2026, що тривали приблизно півтора тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі Альянсу.

У навчаннях Steadfast Deterrence 2026, що тривали з 5 травня, брали участь Штаб Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО у Європі, Штабі командування об’єднаними операціями та інші, розташовані в різних місцях у Європі, у тому числі американське Європейське командування.

Зазначають, що це перші навчання, які залучали усі штаби НАТО об’єднаного командування, включно з найновішим у Норфолку.

У межах навчань випробували інтегровані плани НАТО, з фокусом на Арктику і крайню північ.

Навчання включали фіктивний, але географічно реалістичний сценарій для симуляції кризової ситуації у регіоні і активізації за тих умов оборонного плану.

"Стратегічне середовище, в якому нам випало служити і де спостерігається співпраця між потенційними суперниками по всій земній кулі – комплексне й небезпечне, та нагадує нам, що мир у сучасному світі потребує сили", – зазначив головнокомандувач Збройних сил США в Європі Алексус Гринкевич.

Участь брали усі 32 країн-членів НАТО. Це вже треті навчання Steadfast Deterrence.

Як повідомляли, у Сербії проходять перші спільні з НАТО військові навчання.

4 травня посли держав ЄС провели у Брюсселі кабінетні "штабні навчання" (tabletop exercises) – симуляцію спільних дій у разі агресії.