Росія вислала журналіста нідерландської газети

Росія наказала залишити країну журналісту нідерландської газети Volkskrant Тому Веннінку, обґрунтувавши це двома давніми адміністративними правопорушеннями.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє власна газета кореспондента і Reuters.

Першим інформацію про вислання Веннінка опублікувало його власне видання. Журналістові заборонили в’їзд до РФ до 2025 року.

Том Веннінк працював кореспондентом для своєї газети у Росії з 2015 року і досі не мав проблем із продовженням акредитації і візи. У понеділок йому повідомили, що МЗС відкликало його візу і він має три дні, щоб залишити країну.

Формальними причинами назвали те, що він у 2019 році не повідомив вчасно про зміну місця проживання, а у 2020 році поїхав на Чукотку без дозволу місцевої влади - за що журналіст вже сплатив штраф.

В середу Веннінк вже повернувся у Нідерланди. "Таке вислання може мати ефект залякування для інших кореспондентів. В останні кілька місяців у мене були проблеми з продовженням акредитації в МЗС РФ. В останні шість років я щоразу отримував продовження на рік, а минулого тижня - лише на 7 тижнів. Це вже насторожило мене", - розповідає він.

Журналіст додає, що згадані правопорушення чомусь не завадили продовжити йому візу минулого року, але тепер про них несподівано згадали.

"Я не знаю, що саме стало причиною мого вислання. Але я не бачу причини, чому б це мало бути спрямовано особисто проти мене або нашого видання. Зрозуміло лише одне - що відносини між Нідерландами і Росією у дуже поганому стані ще з часу збиття рейсу MH17", - каже Веннінк.

Він продовжить висвітлювати російську тематику з рідної країни, а газета спробує відправити до Росії іншого кореспондента.

В МЗС Нідерландів висловили жаль з приводу рішення Москви. "Для Нідерландів неприйнятна ситуація, коли журналіста проти його волі змушують залишити країну", - зазначив міністр закордонних справ Бен Кнапен.

Як відомо, у серпні Росія вислала журналістку BBC Сару Рейнсфорд, яка багато років була кореспонденткою у Москві.