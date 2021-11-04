Россия выслала журналиста нидерландской газеты

Россия приказала покинуть страну журналисту нидерландской газеты Volkskrant Тому Веннинку, обосновав это двумя давними административными правонарушениями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает собственная газета корреспондента и Reuters.

Первыми информацию о высылке Веннинка опубликовало его собственное издание. Журналисту запретили въезд в РФ до 2025 года.

Том Веннинк работал корреспондентом для своей газеты в России с 2015 года и до сих пор не имел проблем с продлением аккредитации и визы. "В понедельник ему сообщили, что МИД отозвал его визу и у него есть три дня, чтобы покинуть страну", - пишет газета.

Формальными причинами назвали то, что он в 2019 году не сообщил об изменении места жительства, а в 2020 году уехал на Чукотку без разрешения местных властей – за что журналист уже заплатил штраф.

В среду Веннинк уже вернулся в Нидерланды. "Такая высылка может иметь эффект устрашения для других корреспондентов. В последние несколько месяцев у меня были проблемы с продлением аккредитации в МИД РФ. В последние шесть лет я каждый раз получал продление на год, а на прошлой неделе - всего на семь недель. Это уже насторожило меня", – рассказывает он.

Журналист добавляет, что упомянутые правонарушения почему-то не помешали продлить визу в прошлом году, но теперь о них неожиданно вспомнили.

"Я не знаю, что именно стало причиной моей высылки. Но я не вижу причины, почему это должно быть направлено лично против меня или нашего издания. Понятно только одно - что отношения между Нидерландами и Россией в очень плохом состоянии еще со времени сбития рейса MH17", - говорит Веннинк.

Он продолжит освещать российскую тематику из родной страны, а газета попытается отправить в Россию другого корреспондента.

В МИД Нидерландов выразили сожаление по поводу решения Москвы. "Для Нидерландов неприемлема ситуация, когда журналиста против его воли заставляют покинуть страну", – отметил министр иностранных дел Бен Кнапен.

Как известно, в августе Россия выслала журналистку ВВС Сару Рейнсфорд, много лет корреспондентку в Москве.