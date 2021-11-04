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У Греції на тлі рекордів заражень подвоїлась кількість записів на щеплення

Четвер, 4 листопада 2021, 11:29

У Греції кількість записів на щеплення від коронавірусу в останні дні майже подвоїлася, порівняно з середніми показниками жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

Причинами ймовірно є, з одного боку, нові максимуми заражень, і з іншого - прив’язка доступу до низки закладів до ковід-сертифіката, що стає все більш актуальним з наближенням холодів. 

За словами заступника керівника первинної ланки охорони здоров’я Маріоса Темістоклеуса, якщо в середньому у жовтні записів на щеплення першою дозою було 8-9 тисяч на день, то 2 листопада - 20 тисяч, а цифра за середу напевно буде ще більшою. 

Також з цього тижня відкриється реєстрація на щеплення підсилюючою дозою всіх дорослих, у яких з часу останнього щеплення минуло більше 6 місяців (і 2 місяців - для щеплених єдиною необхідною дозою Johnson & Johnson). Для третьої дози будуть використовувати мРНК вакцини - спершу лише Pfizer, згодом з’явиться і Moderna.

Повідомляється також, що православна церква теж заохочує людей вакцинуватись - Священний синод виступив зі зверненням до священиків і вірян, закликаючи дотримуватись заходів безпеки і зробити щеплення, як пропонує медична спільнота, тому що це є ефективним методом захисту. 

Загалом у Греції повністю щеплені вже 61,6% населення, а принаймні першою дозою - 64,2%.  

Нагадаємо, на початку тижня у Греції зареєстрували нові максимуми заражень з початку пандемії. 

Уряд виключає новий локдаун, але запровадив нові обмеження для невакцинованих мешканців - для входу в  в банки, державні установи, точки роздрібної торгівлі, місця розваг та перукарні необхідно буде мати негативний результат тесту. 

3 листопада кількасот медиків вийшли на протест у центрі Афін, виступаючи проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для їхньої професії.

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Греція Вакцини Коронавірус
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