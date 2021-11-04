В Греции на фоне рекордов заражений удвоилось количество записей на прививку

В Греции количество записей на прививку от коронавируса в последние дни почти удвоилось по сравнению со средними показателями октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini.

Причинами, вероятно, являются, с одной стороны, новые максимумы заражений, и с другой - привязка доступа к ряду заведений к ковид-сертификату, что становится все более актуальным с приближением холодов.

По словам заместителя руководителя первичного звена здравоохранения Мариоса Темистоклеуса, если в среднем в октябре записей на прививку первой дозой было 8-9 тысяч в день, то 2 ноября - 20 тысяч, а цифра за среду наверняка будет еще больше.

Также с этой недели откроется регистрация на прививку усиливающей дозой всех взрослых, у которых со времени последней прививки прошло более 6 месяцев (и 2 месяцев – для привитых единственной необходимой дозой Johnson & Johnson). Для третьей дозы будут использовать мРНК вакцины – сначала только Pfizer, впоследствии появится и Moderna.

Сообщается также, что православная церковь тоже поощряет людей вакцинироваться - Священный синод выступил с обращением к священникам и верующим, призывая соблюдать меры безопасности и привиться, как предлагает медицинское сообщество, потому что это является эффективным методом защиты.

В целом в Греции полностью привиты уже 61,6% населения, а по крайней мере, первой дозой - 64,2%.

Напомним, в начале недели в Греции зарегистрировались новые максимумы заражений с начала пандемии.

Правительство исключает новый локдаун, но ввело новые ограничения для невакцинированных - для входа в банки, государственные учреждения, точки розничной торговли, места развлечений и парикмахерской необходимо будет иметь отрицательный результат теста.

3 ноября несколько сот медиков вышли на протест в центре Афин, выступая против обязательной вакцинации против коронавируса для их профессии.