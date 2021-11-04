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Греція не планує ні обов'язкової вакцинації, ні карантину - прем’єр

Четвер, 4 листопада 2021, 13:23

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс дав зрозуміти, що в країні не буде запроваджено новий карантин через збільшення випадків COVID-19.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Країна б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19, а кількість пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії щоденно зростає. При цьому прем’єр зазначив, що "пандемія не виходить з-під контролю".

Він пояснив, чому не очікує чергового карантину в майбутньому. "Несправедливо накладати обмеження на більшість для вирішення проблеми, яка стосується меншості, оскільки у нас є вакцини", – сказав Міцотакіс.

"Це також тягне за собою великі економічні, соціальні та освітні витрати", – сказав прем’єр, додавши, що троє з чотирьох громадян зробили вакцинацію. Фактичні цифри за даними Національної організації охорони здоров’я показують, що 63% людей повністю вакциновані.

"Ми наштовхуємось на стіну реакції невакцинованих. Чим більше ми змушуємо робити обов’язкову вакцинацію, тим сильнішою буде реакція", – сказав Міцотакіс.

Він додав, що метою уряду є переконати щонайменше половину нещеплених нарешті отримати вакцину.

Він підкреслив, що "битва за першу дозу не програна", адже щодня вакцинують 6-8 тисяч людей. Він підрахував, що якщо країні вдасться вакцинувати 20 000 щодня, вона швидко опиниться в кращому становищі.

Нагадаємо, уряд Греції запровадив додаткові обмеження для нещеплених на тлі різкого зростання інфекцій, госпіталізацій та смертей.

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Греція Коронавірус Вакцини
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