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Греция не планирует ни обязательной вакцинации, ни карантина - премьер

Четверг, 4 ноября 2021, 13:23

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис дал понять, что в стране не будет введен новый карантин из-за увеличения случаев COVID-19.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Страна бьет рекорды по количеству больных COVID-19, а количество пациентов в отделении интенсивной терапии ежедневно растет. При этом премьер отметил, что "пандемия не выходит из-под контроля".

Он объяснил, почему не ожидает очередного карантина в будущем. "Несправедливо накладывать ограничения на большинство для решения проблемы, которая касается меньшинства, поскольку у нас есть вакцины", – сказал Мицотакис.

"Это также влечет большие экономические, социальные и образовательные расходы", - сказал премьер, добавив, что трое из четырех граждан сделали вакцинацию. Фактические цифры по данным Национальной организации здравоохранения показывают, что 63% людей полностью вакцинированы.

"Мы наталкиваемся на стену реакции невакцинированных. Чем больше мы заставляем делать обязательную вакцинацию, тем сильнее будет реакция", – сказал Мицотакис.

Он добавил, что целью правительства является убедить не менее половины непривитых наконец-то сделать прививку.

Он подчеркнул, что "битва за первую дозу не проиграна", ведь каждый день вакцинируют 6-8 тысяч человек. Он подсчитал, что если стране удастся вакцинировать 20 000 в день, она быстро окажется в лучшем положении.

Напомним, правительство Греции ввело дополнительные ограничения для непривитых на фоне резкого роста числа инфекций, госпитализаций и смертей.

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Греция Коронавирус Вакцины
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