Спецслужба Молдови доручила заблокувати три сайти, які викривлено писали про газову кризу

Служба інформації та безпеки Молдови (СІБ) 4 листопада висунула вимогу заблокувати три сайти, на яких викривлено розповідали про газову кризу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

Йдеться про ресурси politnavigator.net, politnavigator.news та aparatorul.md.

Ці портали опублікували неправдиві новини про нібито відключення районів від електропостачання, припинення постачання електроенергії Молдовською ДРЕС. Тимчасове припинення газопостачання для Вічного вогню на меморіалі у Кишиневі там назвали "демонстративною відповіддю влади Молдови на погрози "Газпрому" припинити постачання природного газу".

В СІБ зауважили, що в публікаціях на цих ресурсах висували неправдиві гіпотези про причини газової кризи, пов’язуючи це з тим, що "нова влада у Кишиневі хоче посваритися з Росією, поставивши під загрозу громадян країни" та "стратегією США довести "Газпром" до банкрутства".

Портали, які поширили ці новини, закликають видалити їх.

Служба інформації та безпеки займається відстежуванням фейків і маніпуляцій про газову кризу згідно з наказом комісії з надзвичайних ситуацій на період надзвичайного стану, що триватиме до 20 листопада.

Нагадаємо, 29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським "Газпромом" щодо продовження попереднього контракту на поставки на п'ять років.

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