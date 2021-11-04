Спецслужба Молдовы поручила заблокировать три сайта, искажавших информацию о газовом кризисе

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы 4 ноября потребовала заблокировать три сайта, которые искаженно подавали информацию о газовом кризисе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

Речь идет о ресурсах politnavigator.net, politnavigator.news и aparatorul.md.

Эти порталы опубликовали ложные новости о якобы отключении районов от электроснабжения и прекращении поставок электроэнергии Молдавской ГРЭС. Временное прекращение газоснабжения для "вечного огня" на мемориале в Кишиневе там назвали "демонстративным ответом властей Молдовы на угрозы "Газпрома" прекратить поставки природного газа".

В СИБ отметили, что в публикациях на этих ресурсах выдвигали ложные гипотезы о причинах газового кризиса, связывая это с тем, что "новая власть в Кишиневе хочет поссориться с Россией, поставив под угрозу граждан страны" и "стратегией США довести "Газпром" до банкротства".

Порталы, распространившие эти новости, призывают удалить их.

Служба информации и безопасности занимается отслеживанием фейков и манипуляций о газовом кризисе согласно приказу комиссии по чрезвычайным ситуациям на период чрезвычайного положения, которое продлится до 20 ноября.

Напомним, 29 октября Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении предварительного контракта на поставки на пять лет.

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