Україну планують виключити з "зеленого списку" ЄС наступного тижня - ЗМІ

ЄС через стрімке погіршення епідеміологічної ситуації в Україні планує виключити її із "зеленого списку" для подорожей, рішення Ради ЄС очікується наступного тижня.

Про це з посиланням на свої джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Завтра посли ЄС найімовірніше виключать Україну зі списку країн, безпечних для подорожей за ситуацією з коронавірусом. Виключення зі списку очікується наступного тижня", - написав він у своєму Twitter.

