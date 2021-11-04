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Україну планують виключити з "зеленого списку" ЄС наступного тижня - ЗМІ

Четвер, 4 листопада 2021, 15:14

ЄС через стрімке погіршення епідеміологічної ситуації в Україні планує виключити її із "зеленого списку" для подорожей, рішення Ради ЄС очікується наступного тижня.

Про це з посиланням на свої джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Завтра посли ЄС найімовірніше виключать Україну зі списку країн, безпечних для подорожей за ситуацією з коронавірусом. Виключення зі списку очікується наступного тижня", - написав він у своєму Twitter.

Рішення про виключення України зі списку автоматично не означатиме зміни правил перетину кордону. Проте країни ЄС як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше обіцяв застосувати "всю дипломатичну майстерність", щоб українці могли їздити до ЄС і після виключення України з "зеленого списку" для подорожей.

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В МЗС також публікували детальні роз'яснення, чого очікувати після виключення України із "зеленого списку".

Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС у разі переходу України у "червону" зону, дивіться у новому відео від Європейської правди.

Про оновлені правила в'їзду до держав ЄС читайте у публікації - Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців.

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