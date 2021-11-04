Украину планируют исключить из "зеленого списка" ЕС на следующей неделе - СМИ

В связи со стремительным ухудшением эпидемической ситуации в Украине ЕС планирует исключить ее из "зеленого списка" для путешествий, решение Совета ЕС ожидается на следующей неделе.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Завтра послы ЕС, вероятнее всего, исключат Украину из списка стран, безопасных для путешествий по ситуации с коронавирусом. Исключение из списка ожидается на следующей неделе", - написал он в своем Twitter.

EU ambassadors will tomorrow most likely remove #Ukraine from the EU recommended safe country #COVID19 travel list. the de-listing should happen next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2021

Решение об исключении Украины из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы. Однако страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета Евросоюза и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее обещал применить "все дипломатическое мастерство", чтобы украинцы могли ездить в ЕС и после исключения Украины из "зеленого списка" для путешествий.

О том, как изменятся правила безвизового авиасообщения Украины и ЕС в случае перехода Украины в "красную" зону, смотрите в видео от "Европейской правды".

Об обновленных правилах въезда в государства ЕС читайте в публикации: Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев.