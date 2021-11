Украину планируют исключить из "зеленого списка" ЕС на следующей неделе - СМИ

В связи со стремительным ухудшением эпидемической ситуации в Украине ЕС планирует исключить ее из "зеленого списка" для путешествий, решение Совета ЕС ожидается на следующей неделе.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Завтра послы ЕС, вероятнее всего, исключат Украину из списка стран, безопасных для путешествий по ситуации с коронавирусом. Исключение из списка ожидается на следующей неделе", - написал он в своем Twitter.

EU ambassadors will tomorrow most likely remove #Ukraine from the EU recommended safe country #COVID19 travel list. the de-listing should happen next week