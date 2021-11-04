У Нідерландах вперше з липня понад 10 тисяч випадків зараження за добу

У Нідерландах вперше з 18 липня за один день зареєстровано понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані опублікував телеканал NOS.

За останні 24 години було отримано 10 272 позитивних тести, що на 1102 більше, ніж у середу. З початку пандемії в Нідерландах було лише 15 днів з великою кількістю позитивних тестів.

Заповнюваність лікарень також зростає. Нині у лікарнях перебувають 1327 осіб із коронавірусом (вчора 1310), з яких 273 перебувають у відділенні інтенсивної терапії (вчора 250).

Минулого тижня органи охорони здоров'я зареєстрували 58375 позитивних результатів аналізів. Це найвищий щотижневий показник із 22 липня. Це в середньому майже 8400 нових випадків на день.

Нагадаємо, жителям Нідерландів більше не пропонуватимуть вакцинуватися від коронавірусу препаратом AstraZeneca.

2 листопада уряд Нідерландів вирішив повернути обмежувальні заходи, спрямовані на уповільнення останнього сплеску COVID-19, включаючи носіння масок.

За даними уряду, близько 84% дорослого населення Нідерландів повністю вакциновано COVID-19.