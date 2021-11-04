Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Нидерландах впервые с июля более 10 тысяч случаев заражения в сутки

Четверг, 4 ноября 2021, 17:44

В Нидерландах впервые с 18 июля за один день зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовал телеканал NOS.

За последние 24 часа было получено 10 272 положительных теста, что на 1102 больше, чем в среду. С начала пандемии в Нидерландах было всего 15 дней с большим количеством положительных тестов.

Заполняемость больниц также растет. В настоящее время в больницах находятся 1327 человек с коронавирусом (вчера 1310), из которых 273 находятся в отделении интенсивной терапии (вчера 250).

На прошлой неделе органы здравоохранения зарегистрировали 58 375 положительных результатов анализов.

Это самый высокий еженедельный показатель с 22 июля. Это в среднем почти 8400 новых случаев в день.

Напомним, жителям Нидерландов больше не будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды Коронавирус Эпидемия в цифрах
powered by lun.ua

Статьи

Управлять, как в Европе: о каких принципах нужно помнить лидерам украинских общин

Управление общиной отличается от бизнеса, но есть и сходства. Глава общины должен применять принципы эффективного управления.
4 ноября 2021 — Дзмитрий Корбут, для Европейской правды

Партнерство без правил: как Украина определила своих главных союзников в мире

Партнерство – это "больше чем танго", оно требует участия двух или как минимум двух государств. В Украине это происходит не всегда (укр.)
4 ноября 2021 — Анна Шелест, для Европейской правды

Спасти планету: что готова делать Украина, чтобы остановить климатические изменения

Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это просто слова – и относительно экологических сделок, и не касающихся окружающей среды.
4 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда