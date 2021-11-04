У Туреччині відкрили справу через повідомлення у Twitter про здоров'я Ердогана

Влада Туреччини розпочала судове розслідування щодо 30 осіб, звинувачених у розміщенні в Twitter дезінформації про здоров'я президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Поліція повідомила, що підозрювані розмістили "маніпулятивний контент", використовуючи хештег #olmus ("мертвий" турецькою мовою). Хештег став популярним на тлі чуток про здоров'я Ердогана.

67-річний Ердоган переніс операцію на нижньому відділі кишківника у 2011 році. З того часу президент часто офіційно заперечував повідомлення про те, що має рак.

Коли цього тижня у соціальних мережах з'явилися нові чутки, офіційні особи правлячої Партії справедливості та розвитку опублікували повідомлення про діяльність президента.

У середу Ердоган відвідав кілька заходів у столиці Анкарі, присвячених 19-й річниці приходу його консервативної партії до влади в країні.

"Вождь прибув зі Стамбула до Анкари. Він дуже здоровий", - написав член партії AKP Ахмет Хамді Чамлі.

Тим часом директор зі зв'язків із громадськістю Ердогана Фахреттін Алтун опублікував у Twitter коротке відео, на якому президент іде, вийшовши зі службової машини. "Довіра – друзям, страх – ворогам", – написав Алтун.

У четвер адвокат Ердогана подав заяву із проханням про порушення кримінальної справи проти осіб, відповідальних за поширення дезінформації про його здоров'я.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що чутки про здоров'я Ердогана відновилися після того, як минулої п'ятниці президент йшов дуже обережно. Коли минулого місяця з'явилися аналогічні чутки про поганий стан здоров'я, служба зв'язків із громадськістю Ердогана опублікувала відео, на якому президент грає у баскетбол.

Турецькі ЗМІ повідомили про операцію на кишечнику Ердогана у 2011 році, але в іншому офіційні публічні заяви про його здоров'я рідкісні.

Президента і раніше бачили дрімаючим на заходах, але має щільний графік. Він часто з'являється на публіці та робить кілька промов на день. Ердоган нещодавно здійснив триденний тур до Африки, а також до Риму на саміт світових лідерів G20.

Наступні президентські вибори у Туреччині мають відбутися у 2023 році.