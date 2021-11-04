В Турции возбудили дело из-за сообщений в Twitter о здоровье Эрдогана

Власти Турции начали судебное расследование в отношении 30 человек, обвиняемых в размещении в Twitter дезинформации о здоровье президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Полиция сообщила, что подозреваемые разместили "манипулятивный контент", используя хэштег #olmus ("мертвый" по-турецки). Хэштег стал популярным на фоне растущих слухов о здоровье Эрдогана.

67-летний Эрдоган перенес операцию на нижнем отделе кишечника в 2011 году. С тех пор президент часто официально отрицал сообщения о том, что у него рак.

Когда на этой неделе в социальных сетях появились новые слухи, официальные лица правящей Партии справедливости и развития (ПСР) опубликовали сообщения о деятельности президента.

В среду Эрдоган посетил несколько мероприятий в столице Анкаре, посвященных 19-й годовщине прихода его консервативной партии к власти в стране.

"Вождь прибыл из Стамбула в Анкару. Он очень здоров", - написал член партии AKP Ахмет Хамди Чамли.

Тем временем директор по связям с общественностью Эрдогана Фахреттин Алтун опубликовал в Twitter короткое видео, на котором президент идет, выйдя из служебной машины. "Доверие - друзьям, страх - врагам", - написал Алтун.

В четверг адвокат Эрдогана подал заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела против лиц, ответственных за распространение дезинформации о его здоровье.

Турецкие СМИ сообщают, что слухи о здоровье Эрдогана возобновились после того, как в прошлую пятницу президент шел очень осторожно. Когда в прошлом месяце появились аналогичные слухи о плохом состоянии здоровья, служба по связям с общественностью Эрдогана опубликовала видео, на котором президент играет в баскетбол.

Турецкие СМИ сообщили об операции на кишечнике Эрдогана в 2011 году, но в остальном официальные публичные заявления о его здоровье редки.

Президента и раньше видели дремлющим на мероприятиях, но у него плотный график. Он часто появляется на публике и произносит несколько речей в день. Эрдоган недавно совершил трехдневный тур в Африку, а также в Рим на саммит мировых лидеров G20.

Следующие президентские выборы в Турции должны состояться в 2023 году.