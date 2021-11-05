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Президент Португалії розпустив парламент і призначив дострокові вибори

П'ятниця, 5 листопада 2021, 08:11

Президент Португалії у четвер ввечері розпустив парламент і призначив дострокові вибори на 30 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Минулого тижня парламент відхилив законопроєкт про бюджет соціалістичного уряду меншості на наступний рік, покінчивши з шістьма роками відносної політичної стабільності за урядування Антоніу Кошти.

"Це єдиний спосіб дозволити португальцям вирішувати, чого вони хочуть у найближчі роки", - сказав у телевізійному зверненні президент Марсело Ребелу ді Соза.

Колишні ліві союзники соціалістів, Лівий блок і комуністи, а також усі праві партії відхилили бюджет. Ребелу ді Соза сказав, що відсутність підтримки залишила правлячу партію "наодинці".

Соціалістична партія, яка прийшла до влади в 2015 році і досягла стабільного економічного зростання після чотирьох років жорстких заходів економії, могла приймати закони за домовленістю з лівими союзниками.

Багато португальців вважають, що дострокове голосування лише поглибить політичний глухий кут.

Опубліковане раніше в четвер опитування, проведене Aximage, показало, що 54% з 803 респондентів вважають дострокові вибори поганими для країни, а 68% вважають, що жодна партія не отримає більшість місць у парламенті.

Підтримка соціалістів мало змінилася з 2019 року, коли на національних виборах вони виграли з результатом 36%. Правоцентристські соціал-демократи займають друге місце з приблизно 27%.

Єдина партія, яка має явну користь від виборів, – це ультраправа "Чега", яка може стати третьою за потужністю силою в парламенті. Але політологи вважають її занадто токсичним потенційним партнером для будь-якої іншої партії.

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Португалія
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