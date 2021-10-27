У Португалії відхилили проєкт бюджету, ймовірні дострокові вибори

Парламент Португалії відхилив законопроєкт про бюджет уряду соціалістів на 2022 рік, що, ймовірно, спровокує дострокові вибори в найближчі місяці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Reuters.

Законодавці проголосували 117 проти 108 і 5 за відхилення законопроєкту, який передбачав зниження податку на прибуток для середнього класу та збільшення державних інвестицій, щоб прискорити відновлення після пандемії, одночасно зменшивши дефіцит до 3,2% валового внутрішнього продукту з 4,3% у 2021 році.

Колишні ліві союзники прем'єр-міністра Антоніо Кошти, комуністи та лівий блок, вимагали більше пільг і захисту для працівників, покращення системи соціального забезпечення та більших державних інвестицій у службу охорони здоров'я, що, за їхніми словами, Кошта проігнорував, оскільки він занадто зосереджений на скороченні дефіциту.

Кошта сказав, що він не може погодитися на свідому шкоду тяжко відновленому міжнародному авторитету після того як країна мала один з найбільших державних боргів у Європі і піддалася жорсткій економії в 2011-2014 роках.

Президент Марсело Ребелу де Соуза попередив у понеділок, що без бюджету, який значною мірою залежить від коштів ЄС на відновлення після пандемії, у нього не буде іншого виходу, крім як розпустити парламент і призначити позачергові вибори на два роки раніше запланованого.

Кошта, який очолював уряд протягом шести років відносної стабільності зі стабільним економічним зростанням і невеликим профіцитом бюджету, виключив відставку і заявив, що очолюватиме свою партію в будь-якій виборчій кампанії.