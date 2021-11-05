Кулеба настаивает на дорожной карте для Украины с целью членства в ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба настаивает на том, что ЕС и НАТО должны предоставить четкую дорожную карту для будущего членства украинского государства в блоках.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом глава МИД заявил на форуме Re:Open Zakarpattia в пятницу.

Кулеба отметил, что, как и все центральноевропейские страны, которые сейчас являются членами ЕС и НАТО, Украина нуждается в европейской и евроатлантической перспективе.

"Сегодня Украина определила свое будущее как равная среди равных в Центральной Европе. Европа – наш дом. Это место, где мы родились и выросли.

Пора Европе и каждому из нас составить четкую дорожную карту для того, чтобы Украина наконец присоединилась к НАТО и Европейскому Союзу и начала писать новую историю – историю нашего общего европейского успеха", - отметил министр.

Ранее Кулеба заявлял, что процесс вступления Украины в НАТО слишком затянулся, и Киев пытается донести это до Североатлантического альянса.

Президент Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке в сентябре заявил о необходимости определить для Украины временную перспективу ее вступления в Альянс.

Что касается интеграции Украины в Евросоюз, то уже пять стран ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины. Это Польша, страны Балтии, а на этой неделе к ним присоединилась Словакия.