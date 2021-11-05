За даними видання The Guardian, розслідування щодо юриста Трампа Руді Джуліані зосередилося на його співпраці з українськими прокурорами Юрієм Луценком, Костянтином Куликом та Віктором Шокіним. Розслідування припускає, що Джуліані і партнери могли порушити закон, не повідомивши про таку співпрацю Мін'юсту США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації The Guardian, що грунтується на отриманій виданням інформації про розслідування.

У матеріалі повідомляють, що останніми днями розслідування щодо Джуліані зосередилось на доказах того, що навесні 2019 року ці три українські прокурори погодилися укласти з Джуліані та двома іншими американськими юристами - Вікторією Тоєнсинг та Джо ДіДженовим - контракти на сотні тисяч доларів і сподівались так здобути політичний і особистий вплив в адміністрації Трампа.

Федеральні слідчі підозрюють, що Джуліані, Тоєнсинг та ДіДженова таким чином ймовірно порушили федеральний закон, який вимагає від громадян США, які працюють на іноземний уряд або в інтересах іноземного уряду, реєструватися у Мін’юсті як іноземні агенти і повністю розкривати деталі щодо кожного кроку, який вони здійснили у зовнішніх інтересах.

За даними The Guardian, прокурори склали список з понад двох десятків конкретних дій Джуліані та інших двох, якими вони просували особисті й політичні інтереси групи українських прокурорів і політичних фракцій, з якими ті були пов’язані. Кожну з цих дій прокурори відповідно вважають ключовим доказом можливого порушення закону, повідомили виданню близькі до розслідування джерела.

Ще раніше журналісти The Guardian дізналися, що федеральні слідчі знайшли детальні плани, складені Юрієм Луценком і погоджені Джуліані, щодо того, як просувати розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера Байдена, аби підвищити цим шанси Дональда Трампа на переобрання.

Слідчі нібито минулого року отримали електронні листи, які надсилав та отримував Луценко, де розписані різні елементи плану.

Особисто Трамп і деякі медіа у 2019 році почали запускати твердження, що Джо Байден, коли був віцепрезидентом, тиснув на Україну з вимогою звільнити генпрокурора за розслідування щодо енергетичної компанії Burisma, до правління якої входив Байден-молодший. Трамп безпідставно заявляв, що Джо Байден вимагав звільнення генпрокурора Віктора Шокіна для того, щоб і його син в рамках цієї справи не потрапив у поле уваги.

The Guardian пише, що в рамках цього плану Луценко, на той час генпрокурор України, погодився публічно оголосити про відкриття в Україні розслідування проти Байденів. Джерела видання розповіли, що Луценко при цьому, за даними слідства, був "рушійною силою" для того, щоб Джуліані, Тоєнсинг та ДіДженова отримали контракти на сотні тисяч доларів.

Несподівана перемога на президентських виборах Володимира Зеленського - на якого прокурори фактично не мали впливу - змусила їх облишити план, але ненадовго, тому що Трамп наполягав на тому, щоб повернутись до теми. У липні 2019 року відбудеться його сумнозвісний телефонний дзвінок Зеленському, через який проти Трампа згодом запустять першу процедуру імпічменту.

Джерела видання кажуть, що у розпорядженні слідства є документи і свідчення з детальною інформацією про те, як українські прокурори допомагали Трампу й Джуліані просувати пов’язані з Україною звинувачення проти Байдена, хай навіть вони ні на чому не грунтувалися.

Йдеться, що спершу нібито Луценко мав публічно оголосити про активізацію розслідування щодо компанії Burisma і що Байдени фігурують там у рамках ширшого розслідування. Костянтин Кулик мав курувати частину розслідування, що стосувалась Байденів, і перевірити можливі порушення з їхнього боку. Віктор Шокін у свою чергу нібито мав публічно стверджувати, що Байден вимагав його звільнення саме через розслідування щодо Burisma.

Як пише The Guardian, українські прокурори хотіли збільшити свої шанси здобути прихильність, тому вирішили посприяти Джуліані з отриманням фінансової вигоди. Той нібито скаржився їм, що не отримував платні від Трампа за свої послуги.

У березні 2019 року Джуліані і Луценко нібито попередньо домовились про контракт між Джуліані і українським Мін’юстом, що передбачав сприяння з отриманням коштів із закордонних рахунків, які, за словами Луценка, належали українському уряду. Різні редакції контракту передбачали винагороду за таку роботу Джуліані від 300 тисяч до 500 тисяч доларів США.

Далі за наполяганням Джуліані Луценко, Кулик і Шокін нібито погодились заплатити Тоєнсинг і ДіДженова - подружжю і давнім друзям Джуліані - щонайменш 250 тисяч доларів за представництво, щоб зробити публічними звинувачення проти Хантера Байдена.

12 квітня 2019 року Тоєнсинг і ДіДженова нібито надіслали чорновик контракту Луценко і Кулику, де погоджуються представляти їх і викрити "докази протизаконної поведінки в Україні, що стосується США", що може бути відсилкою до звинувачень проти Байденів. За ним передбачався авансовий гонорар 125 тисяч доларів.

15 квітня, пише The Guardian, вони надіслали схожий контракт Шокіну, де погоджуються представляти його "з метою збору доказів, що стосуються його звільнення з посади генпрокурора України у березні 2016 року і ролі тодішнього віцепрезидента Джо Байдена у цьому звільненні і надання таких доказів органам влади у США і за кордоном". Контракт передбачав авансовий гонорар у розмірі 125 тисяч доларів.

За тиждень Володимир Зеленський виграв вибори і плани поставили на паузу, тому що не було зрозуміло, чи Юрій Луценко збереже посаду, і виглядало малоймовірним, що нова влада дозволить рух вперед для вищезазначеного контракту Джуліані з Мін’юстом. Джуліані згодом стверджував, що вирішив відмовитись від цієї ідеї нібито через протиріччя в тому, що він одночасно представлятиме і Трампа, і Україну. Насправді, ймовірно, Луценко не мав достатньо впливу, щоб контракт був укладений.

Тоєнсинг і ДіДженова, у свою чергу, вагались підписувати свої контракти саме через побоювання щодо необхідності реєструватися як іноземні агенти і детально звітувати про свою діяльність. Про це згадано і в чорновиках усіх контрактів з формулюванням "клієнт визнає, що попереджений про те, що послуги фірми можуть включати такі, які підлягають обов’язковому розкриттю за законодавством США. Зокрема Foreign Agents Registration Act … вимагає від фірми реєструватися як іноземний агент і повідомляти про деякі свої дії від імені конкретних політичних партій чи осіб".

У слідстві вважають, що юристи не хотіли йти на це, у тому числі й через те, що після публічного визнання своєї роботи на українські політичні інтереси їм було би важче просувати наративи Трампа щодо України. Тоєнсинг вже мала такий досвід, представляючи інтереси іракської Демократичної партії Курдистану і її представників у США і Канаді.

Врешті юристи вирішили надавати українським партнерам фактично ті самі послуги, але без офіційного документа і не вимагаючи винагороди, дізналося слідство від свідків.

Проте робота і в такому форматі може підпадати під закон, що вимагає реєструватися іноземним агентом та відповідно звітувати. Федеральні прокурори вважають, що понад двадцять конкретних дій Джуліані, Тоєнсинг і ДіДженови можуть вважатись порушенням FARA - у тому числі сприяння з отриманням візи для Шокіна і звільненням посла США в Україні Марі Йованович.

Джуліані раніше заявляв, що його дії не можуть вважатися порушенням FARA, оскільки він у своїй взаємодії з українськими прокурорами діяв від імені Трампа. "Було б кумедно казати, що я щось робив від імені Луценко, коли я представляв президента США", - сказав він в коментарі New York Times.

29 квітня ФБР провела обшуки у квартирі та офісі Джуліані, вилучивши його телефони та деякі інші електронні пристрої. Майже одночасно відбувся другий обшук у будинку Тоєнсинг. Документи, які оприлюднили 28 вересня у суді, містили у тому числі чорновики контрактів з прокурорами та докази того, що фігуранти знали положення закону FARA.

Джерело, яке обізнане з ордером на обшук у Джуліані, каже, що слідство прагнуло отримати інформацію про 12 осіб. Серед них у тому числі Луценко, Шокін і Кулик. Також слідство цікавили будь-які матеріали зі спілкування Джуліані з Тоєнсинг і ДіДженова.

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