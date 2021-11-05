Джулиани и партнеров подозревают в незаконном сотрудничестве с Луценко, Шокиным и Куликом - the Guardian

По данным издания The Guardian, расследование в отношении юриста Трампа Руди Джулиани сосредоточилось на его сотрудничестве с украинскими прокурорами Юрием Луценко, Константином Куликом и Виктором Шокиным. Расследование предполагает, что Джулиани и партнеры могли нарушить закон, не сообщив о таком сотрудничестве Минюсту США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Guardian, основанной на полученной изданием информации о расследовании.

В материале сообщают, что в последние дни расследование в отношении Джулиани сосредоточилось на доказательствах того, что весной 2019 года эти три украинских прокурора согласились заключить с Джулиани и двумя другими американскими юристами - Викторией Тоэнсинг и Джо ДиДженовым - контракты на сотни тысяч долларов и надеялись так получить политическое влияние в администрации Трампа.

Федеральные следователи подозревают, что Джулиани, Тоэнсинг и ДиДженова таким образом вероятно нарушили федеральный закон, требующий от граждан США, работающих на иностранное правительство или в интересах иностранного правительства, регистрироваться в Минюсте как иностранные агенты и полностью раскрывать детали по каждому шагу, который они совершили во внешних интересах.

По данным The Guardian, прокуроры составили список более двух десятков конкретных действий Джулиани и других двух, которыми они продвигали личные и политические интересы группы украинских прокуроров и политических фракций, с которыми те были связаны. Каждое из этих действий прокуроры считают ключевым доказательством возможного нарушения закона, сообщили изданию близкие к расследованию источника.

Еще ранее журналисты The Guardian узнали, что федеральные следователи нашли детальные планы, составленные Юрием Луценко и согласованные Джулиани, по поводу того, как продвигать расследование по Джо Байдену и его сыну Хантеру Байдену, чтобы повысить этим шансы Дональда Трампа на переизбрание.

Следователи якобы в прошлом году получили электронные письма, которые присылал и получал Луценко, где расписаны разные элементы плана.

Лично Трамп и некоторые медиа в 2019 году начали запускать утверждение, что Джо Байден, когда был вице-президентом, давил на Украину с требованием уволить генпрокурора за расследование по энергетической компании Burisma, в правление которой входил Байден-младший. Трамп безосновательно заявлял, что Джо Байден потребовал увольнения генпрокурора Виктора Шокина для того, чтобы и его сын в рамках этого дела не попал в поле внимания.

The Guardian пишет, что в рамках этого плана Луценко, на то время генпрокурор Украины, согласился публично объявить об открытии в Украине расследования против Байденов. Источники издания рассказали, что Луценко при этом, по данным следствия, был "движущей силой" для того, чтобы Джулиани, Тойенсинг и ДиДженова получили контракты на сотни тысяч долларов.

Неожиданная победа на президентских выборах Владимира Зеленского – на которого прокуроры фактически не оказали влияния – заставила их оставить план, но ненадолго, потому что Трамп настаивал на том, чтобы вернуться к теме. В июле 2019 года состоится его печальный телефонный звонок Зеленскому, из-за которого против Трампа впоследствии запустят первую процедуру импичмента.

Источники издания говорят, что в распоряжении следствия есть документы и показания с подробной информацией о том, как украинские прокуроры помогали Трампу и Джулиани продвигать связанные с Украиной обвинения против Байдена, пусть даже они ни на чем не основывались.

Речь идет о том, что сначала якобы Луценко должен был публично объявить об активизации расследования в отношении компании Burisma и что Байдены фигурируют там в рамках более широкого расследования. Константин Кулик должен курировать часть расследования, касающуюся Байденов, и проверить возможные нарушения с их стороны. Виктор Шокин в свою очередь якобы должен был публично утверждать, что Байден требовал его увольнения именно из-за расследования Burisma.

Как пишет The Guardian, украинские прокуроры хотели увеличить свои шансы получить благосклонность, поэтому решили помочь Джулиани с получением финансовой выгоды. Тот якобы жаловался им, что не получал жалованья от Трампа за свои услуги.

В марте 2019 года Джулиани и Луценко якобы предварительно договорились о контракте между Джулиани и украинским Минюстом, который предусматривал содействие с получением средств с зарубежных счетов, по словам Луценко, принадлежавших украинскому правительству. Различные редакции контракта предусматривали вознаграждение за работу Джулиани от 300 тысяч до 500 тысяч долларов США.

Далее по настоянию Джулиани Луценко, Кулик и Шокин якобы согласились заплатить Тойенсинг и ДиДженова - супругам и давним друзьям Джулиани - не менее 250 тысяч долларов за представительство, чтобы сделать публичными обвинения против Хантера Байдена.

12 апреля 2019 года Тойенсинг и ДиДженова якобы направили черновик контракта Луценко и Кулику, где соглашаются представлять их и разоблачить "доказательства противозаконного поведения в Украине, касающегося США", что может быть отсылкой к обвинениям против Байденов. Предполагался авансовый гонорар в 125 тысяч долларов.

15 апреля, пишет The Guardian, они направили схожий контракт Шокину, где соглашаются представлять его "в целях сбора доказательств, касающихся его увольнения с должности генпрокурора Украины в марте 2016 года и роли тогдашнего вице-президента Джо Байдена в этом увольнении и предоставлении таких доказательств в США и за границей". Контракт предусматривал авансовый гонорар в размере 125 тысяч долларов.

Через неделю Владимир Зеленский выиграл выборы и планы поставили на паузу, потому что не было понятно, сохранит ли Юрий Луценко должность, и выглядело маловероятным, что новые власти разрешат движение вперед для вышеупомянутого контракта Джулиани с Минюстом. Джулиани впоследствии утверждал, что решил отказаться от этой идеи якобы из-за противоречий в том, что он будет одновременно представлять и Трампа, и Украину. На самом деле, вероятно, у Луценко не было достаточно влияния, чтобы контракт был заключен.

Тойенсинг и ДиДженова, в свою очередь, затруднились подписывать свои контракты именно из-за опасений необходимости регистрироваться как иностранные агенты и детально отчитываться о своей деятельности. Об этом упомянуто и в черновиках всех контрактов с формулировкой "клиент признает, что предупрежден о том, что услуги фирмы могут включать такие, которые подлежат обязательному раскрытию по законодательству США. В частности, Foreign Agents Registration Act... требует от фирмы регистрироваться как иностранный агент и сообщать о некоторых своих действиях от имени конкретных политических партий или лиц".

В следствии считают, что юристы не хотели идти на это, в том числе и потому, что после публичного признания своей работы на украинские политические интересы им было бы труднее продвигать нарративы Трампа в отношении Украины. Тоенсинг уже имел такой опыт, представляя интересы иракской Демократической партии Курдитана и ее представителей в США и Канаде.

В конце концов, юристы решили предоставлять украинским партнерам фактически те же услуги, но без официального документа и не требуя вознаграждения, узнало следствие от свидетелей.

Однако работа и в таком формате может подпадать под закон, требующий зарегистрироваться иностранным агентом и соответственно отчитываться. Федеральные прокуроры считают, что более двадцати конкретных действий Джулиани, Тойенсинг и ДиДженовы могут считаться нарушением FARA - в том числе содействие с получением визы для Шокина и увольнением посла США в Украине Мари Йованович.

Джулиани ранее заявлял, что его действия не могут считаться нарушением FARA, поскольку он в своем взаимодействии с украинскими прокурорами действовал от имени Трампа. "Было бы смешно говорить, что я что-то делал от имени Луценко, когда я представлял президента США", - сказал он в комментарии New York Times.

29 апреля ФБР провело обыски в квартире и офисе Джулиани, удалив его телефоны и некоторые другие электронные устройства. Почти одновременно прошел второй обыск в доме Тоэнсинг. Документы, обнародованные 28 сентября в суде, содержали в том числе черновики контрактов с прокурорами и доказательства того, что фигуранты знали положение закона FARA.

Источник, знакомый с ордером на обыск у Джулиани, говорит, что следствие стремилось получить информацию о 12 человек. Среди них, в том числе, Луценко, Шокин и Кулик. Также следствие интересовали любые материалы по общению Джулиани из Тойенсинга и ДиДженова.

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