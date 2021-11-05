Боснія після сильних злив потерпає від повені

У Боснії низка районів біля Сараєва зазнали підтоплень після сильних злив минулої ночі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє боснійське видання Avaz.ba.

Низка населених пунктів серйозно підтоплені, у тому числі район Іліджа, що є передмістям Сараєва.

Багатьом людям знадобилась допомога рятувальників, щоб вибратися зі своїх підтоплених домівок.

Багато районів Сараєво залишились без світла.

В селі Драган Село, на південний захід від столиці, стався зсув грунту, засипані кілька автомобілів.

За словами мера, в усьому муніципалітеті Ябланіца немає сіл, які б не зазнали збитків від негоди.

Нагадаємо, минулого тижня від негоди потерпав південь Італії, загинула одна людина.