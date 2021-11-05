Боснія після сильних злив потерпає від повені
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П'ятниця, 5 листопада 2021, 14:59
П'ятниця, 5 листопада 2021, 14:59
У Боснії низка районів біля Сараєва зазнали підтоплень після сильних злив минулої ночі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє боснійське видання Avaz.ba.
Низка населених пунктів серйозно підтоплені, у тому числі район Іліджа, що є передмістям Сараєва.
Багатьом людям знадобилась допомога рятувальників, щоб вибратися зі своїх підтоплених домівок.
Багато районів Сараєво залишились без світла.
В селі Драган Село, на південний захід від столиці, стався зсув грунту, засипані кілька автомобілів.
За словами мера, в усьому муніципалітеті Ябланіца немає сіл, які б не зазнали збитків від негоди.
Нагадаємо, минулого тижня від негоди потерпав південь Італії, загинула одна людина.
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