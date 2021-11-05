Босния после сильных ливней страдает от наводнения

В Боснии ряд районов возле Сараева подверглись подтоплениям после сильных ливней минувшей ночью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает боснийское издание Avaz.ba.

Ряд населенных пунктов серьезно подтоплены, в том числе район Илиджа, пригород Сараева.

Многим людям понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться из своих подтопленных домов.

Многие районы Сараево остались без света.

В селе Драган, юго-западнее столицы, произошел оползень, засыпаны несколько автомобилей.

По словам мэра, во всем муниципалитете Ябланица нет сел, которые не пострадали бы от непогоды.

Напомним, на прошлой неделе от непогоды пострадал юг Италии, один человек погиб.