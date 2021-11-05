Приріст заражень коронавірусом в Австрії наблизився до попереднього рекорду

У п’ятницю 5 листопада органи охорони здоров’я Австрії повідомили про 9388 нових заражень - майже стільки ж, як найвищий показник за увесь час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Вищі показники реєстрували лише один раз - 9586, у листопаді 2020 року.

Попри зростання захворюваності, показники госпіталізації поки залишаються відносно низькими, проте національні і регіональні органи влади проведуть зустріч для обговорення подальших кроків.

Раніше в уряді допустили запровадження "локдауну для невакцинованих", якщо кількість хворих у реанімації перевищить певні показники.

У Відні вже вирішили запровадити доступ до ресторанів і перукарень за ковід-сертифікатом, при цьому будуть діяти обмеження і на кількість відвідувачів.

У Верхній і Нижній Австрії, Тіролі і Штирії виїзд з окремих районів деякий час можливий вже тільки з ковід-сертифікатом.

Черговий сплеск епідемії знову ставить під загрозу сезон на гірськолижних курортах, які для Австрії є вкрай важливою галуззю. "Першочерговим пріоритетом має бути, щоб цьогорічний зимовий сезон став можливим", - заявила міністерка туризму Елізабет Кьостінгер, зазначивши, що у галузі готові дотримуватись заходів безпеки і контролювати наявність ковід-сертифікатів.