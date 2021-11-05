Прирост заражений коронавирусом в Австрии приблизился к предыдущему рекорду

В пятницу 5 ноября органы здравоохранения Австрии сообщили о 9388 новых заражениях - почти столько же, как самый высокий показатель за все время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Высшие показатели регистрировали только один раз – 9586, в ноябре 2020 года.

Несмотря на рост заболеваемости, показатели госпитализации пока остаются относительно низкими, однако национальные и региональные органы власти проведут встречу по обсуждению дальнейших шагов.

Ранее в правительстве допустили введение "локдауна для невакцинированных", если количество больных в реанимации превысит определенные показатели.

В Вене уже решили ввести доступ в рестораны и парикмахерские по ковид-сертификату, при этом будут действовать ограничения и на количество посетителей.

В Верхней и Нижней Австрии, Тироле и Штирии выезд из отдельных районов некоторое время возможен уже только с ковид-сертификатом.

Очередной всплеск эпидемии снова ставит под угрозу сезон на горнолыжных курортах, которые для Австрии крайне важной отраслью. "Первоочередным приоритетом должно быть, чтобы нынешний зимний сезон стал возможным", - заявила министерша туризма Элизабет Костингер, отметив, что в отрасли готовы соблюдать меры безопасности и контролировать наличие ковид-сертификатов.