Чому у країнах Європи високий рівень вакцинації

Україна перебуває на передостанньому в Європі місці за відсотком вакцинованих (позаду нас – лише Вірменія). Значна частина українців заявляють, що не збираються вакцинуватися.

Про досвід інших країн Європи щодо вакцинації читайте в цікавій статті журналіста Данила Карпи Щеплення від роспропаганди: як країни ЄС долають спротив антивакцинаторів.

У ЄС найбільший рівень тих, хто не бажає вакцинуватися, фіксується саме у східних державах.

І це сталося не лише тому, що на Сході континенту інформаційний вплив Росії є сильнішим. Подекуди влада цих держав несвідомо підігравала такій пропаганді. Яскравий приклад цього – Польща, де політики вчиняли ті самі помилки, що й їхні українські колеги.

Ще під час президентської кампанії 2020-го чинний глава держави Анджей Дуда загравав із виборцями двозначними меседжами про вакцинування.

Популістів у владі підживлює те, що електорат партії влади ПіС ("Право і справедливість") значною мірою є невакцинованим. Через це чинна польська влада намагається не розізлити свого виборця.

Є в Європі й позитивні приклади. Один з них – Данія, що стала першою країною, яка скасувала ковідні обмеження. Причому – повністю.

Це стало можливим тоді, коли частка вакцинованого населення перевищила 70% (зараз – 75,1%, а якщо враховувати лише дорослих, то йдеться про фантастичні для нас 88%).

Принципово важливою стала якість комунікації влади з населенням.

З перших днів пандемії данські органи влади відкрито обговорювали як плюси, так і мінуси вакцин. Навіть їхні побічні ефекти чи низьку ефективність. Це допомагало підтримувати довіру до органів охорони здоров’я.

Втім, не менш значущим фактором став загальний рівень довіри до медичних інституцій. До слова, 79% данців довіряють своїй медичній системі (серед українців такий показник у 2020 році становив лише 33% і навряд чи зріс за час пандемії).

Інший приклад – Франція, де цього літа після анонсу чергового локдауну активізувалися протестні настрої.

Спершу французи вакцинувалися доволі охоче, однак влітку темпи вакцинації пішли на спад.

Тож президент Макрон анонсував у липні запровадження "перепусток здоров'я": від серпня доступ до ресторанів, музеїв тощо мають лише вакциновані, або за наявності свіжого ПЛР-тесту чи довідки про одужання від коронавірусу протягом останніх шести місяців.

Після впровадження "перепусток здоров'я" швидкість вакцинування стрімко зросла.

Про те, що не так з ковід-вакцинацією в Україні, читайте в матеріалі Данила Карпи Щеплення від роспропаганди: як країни ЄС долають спротив антивакцинаторів.