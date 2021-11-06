Почему в странах Европы высокий уровень вакцинации

Украина находится на предпоследнем в Европе месте по проценту вакцинированных (позади нас – только Армения). Значительная часть украинцев заявляют, что не собираются вакцинироваться.

Об опыте других стран Европы в вопросе вакцинации читайте в интересной статье журналиста Данила Карпы Прививка от роспропаганды: как страны ЕС борются с сопротивлением антивакцинаторов.

В ЕС наибольший уровень тех, кто не хочет вакцинироваться, фиксируется именно в восточных государствах.

И это произошло не только потому, что на Востоке континента информационное влияние России сильнее. Кое-где власти этих государств бессознательно подыгрывали такой пропаганде. Яркий пример – Польша, где политики совершали те же ошибки, что и их украинские коллеги.

Еще во время президентской кампании 2020 года действующий глава государства Анджей Дуда заигрывал с избирателями двусмысленными месседжами о вакцинировании.

Популистов во власти подпитывает то, что электорат партии власти ПиС ("Право и справедливость") в значительной степени невакцинирован. Поэтому действующие польские власти пытаются не разозлить своего избирателя.

Есть в Европе и положительные примеры. Один из них – Дания, ставшая первой страной, отменившей ковидные ограничения. Причем – полностью.

Это стало возможным тогда, когда доля вакцинированного населения превысила 70% (сейчас – 75,1%, а если учитывать только взрослых, то речь идет о фантастических для нас 88%).

Принципиально важным стало качество коммуникации с населением.

С первых дней пандемии датские власти открыто обсуждали как плюсы, так и минусы вакцин. Даже их побочные эффекты или низкую эффективность. Это помогало поддерживать доверие к органам здравоохранения.

Впрочем, не менее значимым фактором стал общий уровень доверия к медицинским институтам. К слову, 79% датчан доверяют своей медицинской системе (среди украинцев такой показатель в 2020 году составлял всего 33% и вряд ли вырос за время пандемии).

Другой пример – Франция, где этим летом после анонса очередного локдауна активизировались протестные настроения.

Сначала французы вакцинировались довольно охотно, однако летом темпы вакцинации пошли на убыль. Поэтому президент Макрон анонсировал в июле введение "пропусков здоровья": с августа доступ в рестораны, музеи и т.п. имеют только вакцинированные, либо при наличии свежего ПЦР-теста или справки о выздоровлении от коронавируса в течение последних шести месяцев.

После введения "пропусков здоровья" скорость вакцинирования стремительно выросла.

О том, что не так с ковид-вакцинацией в Украине, читайте в материале Данила Карпы Прививка от роспропаганды: как страны ЕС борются с сопротивлением антивакцинаторов.