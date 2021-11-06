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У Пентагоні підтвердили концентрацію військ РФ на кордоні з Україною

Субота, 6 листопада 2021, 10:43

США переконані, що активність РФ на кордоні з Україною носить масштабний характер.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Інтерфакс", про це повідомив у п'ятницю на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми продовжуємо спостерігати за незвичайною активністю російських військових поблизу кордону з Україною. Ми продовжуємо консультуватися із союзниками та партнерами з цієї теми", - сказав він. "Я не можу говорити про наміри Росії, я не можу вдаватися до деталей оцінок розвідки, але я зазначу, що будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію чи агресію, серйозно турбуватимуть США", - додав Кірбі.

"Ми закликаємо Росію бути більш зрозумілою у її намірах там (на кордоні з Україною)", - зазначив він. При цьому, відповідаючи на запитання журналіста, у чому полягає незвичність цієї активності, представник Пентагону відзначив її масштабність. "Йдеться про масштабність, про розміри підрозділів", - наголосив Кірбі.

Нагадаємо, західні ЗМІ, зокрема Politico та The Washington Post оприлюднили данні, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки на кордоні з Україною.

Натомість, цю інформацію спростували в українському Міноборони та РНБО. "Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять",- заявив 2 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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