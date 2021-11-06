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Укр / Рус
Укр / Рус

В Пентагоне подтвердили концентрацию войск РФ на границе с Украиной

Суббота, 6 ноября 2021, 10:43

США убеждены, что активность РФ на границе с Украиной носит масштабный характер.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в пятницу на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжаем наблюдать за недюжинной активностью российских военных вблизи границы с Украиной. Мы продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этой теме", - сказал он. "Я не могу говорить о намерениях России, я не могу прибегать к деталям оценок разведки, но я отмечу, что любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, будут серьезно беспокоить США", - добавил Кирби.

"Мы призываем Россию быть более понятной в ее намерениях там (на границе с Украиной)", – отметил он. При этом, отвечая на вопросы журналиста, в чем состоит необычность этой активности, представитель Пентагона отметил ее масштабность. "Речь идет о масштабности, о размерах подразделений", - подчеркнул Кирби.

Напомним, западные СМИ, в частности Politico и The Washington Post обнародовали данные, свидетельствующие о концентрации Россией войск и военной техники на границе с Украиной.

Эту информацию опровергли в украинском Минобороны и СНБО. "Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают",- заявил 2 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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