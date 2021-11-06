Словаччина: через конфлікт всередині коаліції неможливо прийняти ключові реформи

Словацька коаліція поки не змогла домовитися про заплановані реформи охорони здоров’я, судової системи та національних парків.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал Aktuality.sk, таку заяву зробила зробила віце-прем’єрка Вероніка Ремішова.

За її словами, більшість пропозицій блокує партія "Ми – родина", що входить до коаліції.

За словами Ремішової, за останні 12 років у Словаччині не відбулося жодної істотної реформи, без яких країна не може рухатися далі. "Це звичайне явище. Мова йде не про косметичні зміни, а про великі системні зміни", – додала вона.

Усі представлені реформи зустріли опір не лише опозиції, а й частини коаліції, особливо – партії "Ми – родина". Голова руху Борис Коллар публічно розкритикував реформу системи охорони здоров’я, судової системи та реформу національних парків.

Ремішова переконана, що заплановані великі системні зміни врешті-решт пройдуть з голосами "Ми сім’я", або без них.

"Борис Коллар не наклав вето на реформи, незважаючи на його негативне ставлення. Тому я думаю, що вони з часом пройдуть, з ним чи без", – пояснила вона.

"Якщо ми подивимося на охорону здоров’я за останні 12 років, то нічого в ній не покращилося. Мета – покращити охорону здоров’я громадян. Ми також не можемо працювати в національних парках таким чином. Це майданчик для вирубки і великий будівельний майданчик", – продовжила Ремішова.

Нагадаємо, словацька коаліція створена чотирма партіями. При цьому популістська "Ми – родина" завжди вважалася її слабкою ланкою.

Чинна коаліція навесні цього року була за крок до розвалу. Причиною політичної кризи стало рішення тодішнього прем’єра Ігоря Матовича закупити російську вакцину "Спутник V" без погодження з колегами по коаліції.

Про це – читайте у статті "Кінець дії "Спутника": як Словаччина вийшла з політичної кризи".