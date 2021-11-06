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Словакия: из-за конфликта внутри коалиции невозможно принять ключевые реформы

Суббота, 6 ноября 2021, 16:12

Словацкая коалиция пока не смогла договориться о планируемых реформах здравоохранения, судебной системе и национальных парков.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Aktuality.sk, такое заявление сделала вице-премьер Вероника Ремишова.

По ее словам, большинство предложений блокирует входящая в коалицию партия "Мы – семья".

По словам Ремишовой, за последние 12 лет в Словакии не прошло никакой существенной реформы, без которых страна не может двигаться дальше. "Это обычное явление. Речь идет не о косметических изменениях, а о больших системных изменениях", – добавила она.

Все представленные реформы встретили сопротивление не только оппозиции, но и части коалиции, особенно партии "Мы - семья". Глава движения Борис Коллар публично раскритиковал реформу системы здравоохранения, судебную систему и реформу национальных парков.

Ремишова убеждена, что запланированные большие системные изменения, в конце концов, пройдут с голосами "Мы семья", или без них.

"Борис Коллар не наложил вето на реформы, несмотря на его негативное отношение. Поэтому я думаю, что они со временем пройдут, с ним или без", – пояснила она.

"Если мы посмотрим на здравоохранение за последние 12 лет, то ничего в ней не улучшилось. Цель – улучшить здравоохранение граждан. Мы также не можем работать в национальных парках таким образом. Это площадка для вырубки и большая строительная площадка" , – продолжила Ремишова.

Напомним, словацкая коалиция создана четырьмя партиями. При этом популистская "Мы – семья" всегда считалась ее слабым звеном.

Действующая коалиция весной этого года была в шаге от развала. Причиной политического кризиса стало решение тогдашнего премьера Игоря Матовича закупить российскую вакцину "Спутник V" без согласования с коллегами по коалиции.

Об этом читайте в статье "Конец действия "Спутника": как Словакия вышла из политического кризиса".

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Словакия
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