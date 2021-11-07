Напад з ножем у потязі в Німеччині: поліція виключає ісламістський теракт

Слідство вважає, що напад з ножем в потязі у Баварії, скоєний вихідцем із Сирії, не мав терористичних мотивів і нападник вочевидь має проблеми з психічним здоров'ям.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Керівниця розслідування Сабін Нагель зазначила, що наразі немає вказівок на зв’язки 27-річного нападника з ісламістами. Крім того, немає свідчень про те, що він мав спільників або людей, які могли знати про його наміри.

Нагадаємо, напад стався у суботу в Intercity Express (ICE) між баварськими містами Регенсбург і Нюрнберг, чоловік завдав ножових поранень чотирьом людям. Після прибуття поліції він здався без спротиву. Двоє поранених станом на неділю ще залишалися у лікарні.

Наразі відомо, що 27-річний чоловік є вихідцем з Сирії і з 2014 року проживає у Німеччині. За день до нападу він втратив роботу.

Попередня експертиза дійшла висновку, що він має проблеми з психічним здоров'ям. Серед іншого, той почав розповідати, що нібито за ним постійно стежить поліція і "посилає людей, щоб довести його до божевілля". Чоловік заявив, що відчував загрозу з боку сусіднього пасажира у потягу і вважав, що той збирається його вбити, тому сам завдав удару, а далі все відбувалось "як уві сні".

На запит прокуратури чоловіка помістять у психіатричну клініку у Регенсбурзі.