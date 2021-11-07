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Укр / Рус
Укр / Рус

Нападение с ножом в поезде в Германии: полиция исключает исламистский теракт

Воскресенье, 7 ноября 2021, 16:53

Следствие считает, что нападение с ножом в поезде в Баварии, совершенное выходцем из Сирии, не имело террористических мотивов и нападавший скорее всего имеет проблемы с психическим здоровьем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Руководитель расследования Сабин Нагель отметила, что пока нет указаний на связи 27-летнего нападавшего с исламистами. Кроме того, нет свидетельств о том, что у него были сообщники или люди, которые могли знать о его намерениях.

Напомним, нападение произошло в субботу в Intercity Express (ICE) между баварскими городами Регенсбург и Нюрнберг, мужчина нанес ножевые ранения четырем людям. По прибытии полиции он сдался без сопротивления. Двое раненых по состоянию на воскресенье еще оставались в больнице.

Известно, что 27-летний мужчина является выходцем из Сирии и с 2014 года проживает в Германии. За день до нападения он остался без работы.

Предварительная экспертиза пришла к выводу, что у него проблемы с психическим здоровьем. Среди прочего, тот начал рассказывать, что якобы за ним постоянно следит полиция и "посылает людей, чтобы довести его до безумия". Мужчина заявил, что чувствовал угрозу со стороны соседнего пассажира в поезде и считал, что тот собирается его убить, поэтому сам нанес удар, а дальше все происходило "как во сне".

По запросу прокуратуры мужчину поместят в психиатрическую клинику в Регенсбурге.

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