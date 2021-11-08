США открывают въезд вакцинированным туристам после 20 месяцев запрета на поездки

США вновь открывают свои границы в понедельник для полностью вакцинированных иностранных путешественников, сняв 20-месячный запрет на въезд.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Запрет ввел бывший президент Дональд Трамп из-за пандемии COVID-19. Он касался неамериканских граждан из более чем 30 стран, включая Великобританию и государства ЕС.

Согласно новым правилам, иностранные путешественники должны будут предъявить доказательство вакцинации перед полетом, получить отрицательный результат теста на COVID-19 в течение трех дней после приезда и передать свою контактную информацию. Проходить карантин не нужно.

Въезд разрешается, в том числе, вакцинированным путешественникам из Украины.

Лица считаются полностью вакцинированными по меньшей мере через 2 недели после получения какой-либо из однодозовых вакцин, одобренных к использованию США или ВОЗ (например, Janssen), или последней дозы из серии двухдозовых вакцин против COVID-19, одобренных США или ВОЗ для экстренного использования.

Напомним, послы ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" для путешествий на этой неделе. Это решение ожидалось уже длительное время, учитывая ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине.

Решение об исключении Украины из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы. Однако страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

В МИД также публиковали подробные разъяснения, чего ожидать после исключения Украины из "зеленого списка".

Что означает исключение Украины из списка и какими будут правила пересечения границы, читайте в статье: Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев