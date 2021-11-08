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Земмур випередить Ле Пен і вийде у другий тур виборів президента Франції - опитування

Понеділок, 8 листопада 2021, 09:12

Журналіст та експерт Ерік Земмур випереджає в опитуваннях лідерку ультраправих Марін Ле Пен та має шанс вийти у другий тур виборів президента Франції.

Про це свідчать результати нового опитування Ifop-Fiducial для газети Le Figaro і телеканалу LCI, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показало, що Земмур може набрати 17% голосів у першому турі, тоді як за Ле Пен готові віддати голос 16% респондентів. Лідирує, як і раніше, чинний глава держави Еммануель Макрон – 25%.

Ксав’є Бертран отримає 13% підтримки, якщо виграє праймеріз від партії "Республіканці".

Минулого місяця два опитування також показали, що Земмур випереджає Ле Пен, хоча він офіційно ще навіть не оголосив про участь у виборах.

Земмур має кілька обвинувальних вироків за висловлювання расистського характеру з розпалюванням ворожнечі. Він вважає, що Франція скочується до громадянської війни через імміграцію та велику кількість мусульман.

Хто ж такий Ерік Земмур та що допомогло йому несподівано наздогнати у рейтингах "важковаговика" Марін Ле Пен? Про це читайте у нашій статті Фанат Путіна, ворог мігрантів: хто такий Ерік Земмур і чому він може кинути виклик Макрону.

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Франція вибори
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