Земмур опередит Ле Пен и выйдет во второй тур выборов президента Франции - опрос

Журналист и эксперт Эрик Земмур опережает в опросах лидера ультраправых Марин Ле Пен и имеет шанс выйти во второй тур выборов президента Франции.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Ifop-Fiducial для газеты Le Figaro и телеканала LCI, сообщает "Европейская правда".

Опрос показал, что Земмур может набрать 17% голосов в первом туре, в то время как за Ле Пен готовы отдать голос 16% респондентов. Лидирует по-прежнему действующий глава государства Эммануэль Макрон – 25%.

Ксавье Бертран получит 13% поддержки, если выиграет праймериз от партии "Республиканцы".

В прошлом месяце два опроса также показали, что Земмур опережает Ле Пен, хотя он официально еще даже не объявил об участии в выборах.

Земмур имеет несколько обвинительных приговоров за высказывания расистского характера с разжиганием вражды. Он считает, что Франция скатывается к гражданской войне из-за иммиграции и большого количества мусульман.

Кто же такой Эрик Земмур и что помогло ему неожиданно догнать в рейтингах "тяжеловеса" Марин Ле Пен? Об этом читайте в нашей статье Фанат Путина, враг мигрантов: кто такой Эрик Земмур и почему он может бросить вызов Макрону.