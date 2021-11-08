Земмур опередит Ле Пен и выйдет во второй тур выборов президента Франции - опрос
Журналист и эксперт Эрик Земмур опережает в опросах лидера ультраправых Марин Ле Пен и имеет шанс выйти во второй тур выборов президента Франции.
Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Ifop-Fiducial для газеты Le Figaro и телеканала LCI, сообщает "Европейская правда".
Опрос показал, что Земмур может набрать 17% голосов в первом туре, в то время как за Ле Пен готовы отдать голос 16% респондентов. Лидирует по-прежнему действующий глава государства Эммануэль Макрон – 25%.
Ксавье Бертран получит 13% поддержки, если выиграет праймериз от партии "Республиканцы".
В прошлом месяце два опроса также показали, что Земмур опережает Ле Пен, хотя он официально еще даже не объявил об участии в выборах.
Земмур имеет несколько обвинительных приговоров за высказывания расистского характера с разжиганием вражды. Он считает, что Франция скатывается к гражданской войне из-за иммиграции и большого количества мусульман.
Кто же такой Эрик Земмур и что помогло ему неожиданно догнать в рейтингах "тяжеловеса" Марин Ле Пен? Об этом читайте в нашей статье Фанат Путина, враг мигрантов: кто такой Эрик Земмур и почему он может бросить вызов Макрону.