У Вірменії масове отруєння у мережі піцерій: госпіталізовано понад 170 осіб
Понеділок, 8 листопада 2021, 09:52
У Вірменії внаслідок масового отруєння у мережі піцерій госпіталізовано понад 170 людей.
Про це йдеться у заяві Національного центру з контролю та профілактики захворювань, повідомляє "Європейська правда".
До вечора 7 листопада серед відвідувачів піцерій "Ташир Піца" зареєстровано 171 випадок отруєння.
Перші постраждалі почали надходити до лікарень з ознаками отруєння у п'ятницю ввечері. Усі вони розповіли, що їли у піцеріях мережі "Ташир Піца".
На стаціонарному лікуванні досі перебувають 99 пацієнтів, стан 72 оцінюється як легкий, 72 особи виписані.
Керівництво мережі вирішило тимчасово закрити піцерії до з'ясування всіх обставин.
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