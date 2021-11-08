Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Вірменії масове отруєння у мережі піцерій: госпіталізовано понад 170 осіб

Понеділок, 8 листопада 2021, 09:52

У Вірменії внаслідок масового отруєння у мережі піцерій госпіталізовано понад 170 людей.

Про це йдеться у заяві Національного центру з контролю та профілактики захворювань, повідомляє "Європейська правда".

До вечора 7 листопада серед відвідувачів піцерій "Ташир Піца" зареєстровано 171 випадок отруєння.

Перші постраждалі почали надходити до лікарень з ознаками отруєння у п'ятницю ввечері. Усі вони розповіли, що їли у піцеріях мережі "Ташир Піца".

На стаціонарному лікуванні досі перебувають 99 пацієнтів, стан 72 оцінюється як легкий, 72 особи виписані.

Керівництво мережі вирішило тимчасово закрити піцерії до з'ясування всіх обставин.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вірменія інциденти
powered by lun.ua

Статті

"Крок на шляху до НАТО та ЄС": чому Захід так чекає від України нового закону про СБУ

Вперше за всю історію незалежної України склалися такі сприятливі умови для докорінної реформи СБУ. Такою унікальною можливістю не можна нехтувати.
8 листопада 2021 — Матті Маасікас, Вінета Кляйне, Крістіна Квін, Антті Хартікайнен, керівники дипмісій ЄС, НАТО, США в Україні та глава КМЄС

Щеплення від роспропаганди: як країни ЄС долають спротив антивакцинаторів

"Вам точно потрібно краще зрозуміти, чому люди не хочуть вакцинуватися. Вони скептичні, бо не розуміють, як це працює, чи є якісь інші фактори?"
5 листопада 2021 — Данило Карпа, для Європейської правди

На порозі катастрофи: чому Європа не стала відмовлятися від централізованого опалення

Чи має майбутнє система централізованого опалення? Досвід східноєвропейських країн однозначний – має. І це – важливий приклад для України.
5 листопада 2021 — Андрій Зінченко, для Європейської правди