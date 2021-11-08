В Армении массовое отравление в сети пиццерий: госпитализированы более 170 человек

В Армении в результате массового отравления в сети пиццерий госпитализированы более 170 человек.

Об этом говорится в заявлении Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает "Европейская правда".

К вечеру 7 ноября среди посетителей пиццерий "Ташир Пицца" зарегистрирован 171 случай отравления.

Первые пострадавшие стали поступать в больницы с признаками отравления в пятницу вечером. Все они рассказали, что ели в пиццериях сети "Ташир Пицца".

На стационарном лечении до сих пор находятся 99 пациентов, состояние 72 оценивается как легкое, 72 человека выписаны.

Руководство сети решило временно закрыть пиццерии до выяснения всех обстоятельств.