Есмінець і флагман 6-го флоту США прибули до порту Батумі

Американський есмінець USS Porter і командно-штабний корабель USS Mount Whitney, що перебувають у Чорному морі, у понеділок зайшли з візитом у грузинський порт Батумі.

Про це йдеться у заяві 6-го флоту США, повідомляє "Європейська правда".

"Відвідування порту наголошує на важливих відносинах між союзниками по НАТО і життєво важливим чорноморським партнером - Грузією. Грузія є послідовним і непохитним партнером у просуванні миру та стабільності в регіоні", - йдеться у заяві.

Заступник командувача ВМС НАТО контр-адмірал Джеймс Морлі заявив, що Грузія відіграє критично важливу роль у підтримці безпеки та стабільності у Чорному морі та є цінним партнером НАТО

"Ми сподіваємося на подальше зміцнення відносин між НАТО і нашими грузинськими колегами тут, у Батумі", - додав він.

USS Porter та USS Mount Whitney увійшли до акваторії Чорного моря 30 жовтня та 4 листопада відповідно.

На шляху до Батумі обидва кораблі брали участь у двосторонніх навчаннях з маневрування, перевірки зв'язку та моделювання різних ситуацій з кораблями ВМС Болгарії та Туреччини.

На кораблі USS Mount Whitney здійснюють управління та керівництво діями Військово-морських сил США.

До того ж, він оснащений багатьма приладами радіотехнічної розвідки, спостереження за повітряною, надводною та підводною обстановкою.