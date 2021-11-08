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Есмінець і флагман 6-го флоту США прибули до порту Батумі

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Понеділок, 8 листопада 2021, 12:24

Американський есмінець USS Porter і командно-штабний корабель USS Mount Whitney, що перебувають у Чорному морі, у понеділок зайшли з візитом у грузинський порт Батумі.

Про це йдеться у заяві 6-го флоту США, повідомляє "Європейська правда".

"Відвідування порту наголошує на важливих відносинах між союзниками по НАТО і життєво важливим чорноморським партнером - Грузією. Грузія є послідовним і непохитним партнером у просуванні миру та стабільності в регіоні", - йдеться у заяві.

 

Заступник командувача ВМС НАТО контр-адмірал Джеймс Морлі заявив, що Грузія відіграє критично важливу роль у підтримці безпеки та стабільності у Чорному морі та є цінним партнером НАТО

"Ми сподіваємося на подальше зміцнення відносин між НАТО і нашими грузинськими колегами тут, у Батумі", - додав він.

USS Porter та USS Mount Whitney увійшли до акваторії Чорного моря 30 жовтня та 4 листопада відповідно.

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На шляху до Батумі обидва кораблі брали участь у двосторонніх навчаннях з маневрування, перевірки зв'язку та моделювання різних ситуацій з кораблями ВМС Болгарії та Туреччини.

На кораблі USS Mount Whitney здійснюють управління та керівництво діями Військово-морських сил США.

До того ж, він оснащений багатьма приладами радіотехнічної розвідки, спостереження за повітряною, надводною та підводною обстановкою.

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Грузія Альянс
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