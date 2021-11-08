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Эсминец и флагман 6-го флота США прибыли в порт Батуми

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Понедельник, 8 ноября 2021, 12:24

Американский эсминец USS Porter и находящиеся в Черном море командно-штабный корабль USS Mount Whitney в понедельник зашли с визитом в грузинский порт Батуми.

Об этом говорится в заявлении 6-го флота США, сообщает "Европейская правда".

"Посещение порта отмечает важные отношения между союзниками по НАТО и жизненно важным черноморским партнером - Грузией. Грузия является последовательным и непоколебимым партнером в продвижении мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.

 

Заместитель командующего ВМС НАТО контрадмирал Джеймс Морли заявил, что Грузия играет критически важную роль в поддержании безопасности и стабильности в Черном море и является ценным партнером НАТО

"Мы надеемся на дальнейшее укрепление отношений между НАТО и нашими грузинскими коллегами здесь, в Батуми", – добавил он.

USS Porter и USS Mount Whitney вошли в акваторию Черного моря 30 октября и 4 ноября соответственно.

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По пути в Батуми оба корабля участвовали в двусторонних учениях по маневрированию, проверке связи и моделированию различных ситуаций с кораблями ВМС Болгарии и Турции.

На корабле USS Mount Whitney осуществляют управление и руководство действиями Военно-морских сил США.

Кроме того, он оснащен многими приборами радиотехнической разведки, наблюдения за воздушной, надводной и подводной обстановкой.

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Грузия Альянс
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