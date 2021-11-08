Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Ніяких ресторанів і перукарень: в Австрії посилили обмеження для невакцинованих

Понеділок, 8 листопада 2021, 13:17

В Австрії з понеділка почали діяти нові заходи боротьби зі зростаючим рівнем зараження коронавірусом, спрямовані на тих, хто ще не пройшов вакцинацію.

Про це пише DPA, повідомляє "Європейська правда".

З 8 листопада лише вакциновані люди та ті, хто одужав від COVID-19, зможуть відвідувати ресторани, спортивні заходи або користуватися гірськолижними витягами.

Правило також застосовується в готелях і для таких послуг, як перукарні.

"Ми вважаємо, що це може зробити серйозний внесок у стримування того, що відбувається", - сказав віцеканцлер Вернер Коглер.

Він додав, що регіональна влада має право вживати ще більш жорстких заходів, якщо вважатиме їх за необхідне, включаючи локальні карантини "в крайньому разі".

На сьогодні більше чверті людей в Австрії у віці від 12 років і старше досі не мають свідоцтва про вакцинацію, що було названо однією з основних причин різкого зростання кількості випадків захворювання та госпіталізацій.

Нині семиденна захворюваність в Австрії становить 599,6 на 100 000 людина. У Верхній Австрії та в регіоні Зальцбург - двох федеральних землях із найнижчим рівнем вакцинації - захворюваність вже перевищила позначку 900.

Нові заходи вводяться поетапно протягом чотиритижневого періоду, протягом якого буде достатньо підтвердження першої вакцини та негативного результату ПЛР-тесту. Діти віком до 12 років звільнені від правил, а дітям у віці від 13 до 15 років достатньо негативного тесту.

Люди, які не можуть бути вакциновані за медичними показаннями, можуть брати участь у громадському житті, маючи медичне свідоцтво та ПЛР-тест. В Австрії експрес-тести та ПЛР-тести безкоштовні для всіх.

Нагадаємо, у Німеччині в понеділок було зареєстровано рекордний семиденний рівень захворюваності – понад 200 на 100 000 осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Вакцини Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Смерть через заборону абортів: чому Польща знову піднялася на антиурядові протести

В десятках міст Польщі відбулися марші пам’яті жінки, яка стала першою жертвою рішення Конституційного трибуналу про повну заборону абортів.
9 листопада 2021 — Олена Бабакова, з Варшави, для Європейської правди

Атака на запобіжники: як РФ підштовхує Боснію до нової війни

Конфлікт у Боснії і Герцеговині вже існує. Що утримує його від переростання в гарячу фазу? І як РФ намагається знищити ці запобіжники?
9 листопада 2021 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Велике будівництво Джо Байдена: як президент США рятується від падіння рейтингу

Прийняття інфраструктурного плану стало першою великою перемогою президента США Джо Байдена. Втім, воно вказало і на суттєві проблеми всередині Демпартії.
8 листопада 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди