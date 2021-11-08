Ніяких ресторанів і перукарень: в Австрії посилили обмеження для невакцинованих

В Австрії з понеділка почали діяти нові заходи боротьби зі зростаючим рівнем зараження коронавірусом, спрямовані на тих, хто ще не пройшов вакцинацію.

Про це пише DPA, повідомляє "Європейська правда".

З 8 листопада лише вакциновані люди та ті, хто одужав від COVID-19, зможуть відвідувати ресторани, спортивні заходи або користуватися гірськолижними витягами.

Правило також застосовується в готелях і для таких послуг, як перукарні.

"Ми вважаємо, що це може зробити серйозний внесок у стримування того, що відбувається", - сказав віцеканцлер Вернер Коглер.

Він додав, що регіональна влада має право вживати ще більш жорстких заходів, якщо вважатиме їх за необхідне, включаючи локальні карантини "в крайньому разі".

На сьогодні більше чверті людей в Австрії у віці від 12 років і старше досі не мають свідоцтва про вакцинацію, що було названо однією з основних причин різкого зростання кількості випадків захворювання та госпіталізацій.

Нині семиденна захворюваність в Австрії становить 599,6 на 100 000 людина. У Верхній Австрії та в регіоні Зальцбург - двох федеральних землях із найнижчим рівнем вакцинації - захворюваність вже перевищила позначку 900.

Нові заходи вводяться поетапно протягом чотиритижневого періоду, протягом якого буде достатньо підтвердження першої вакцини та негативного результату ПЛР-тесту. Діти віком до 12 років звільнені від правил, а дітям у віці від 13 до 15 років достатньо негативного тесту.

Люди, які не можуть бути вакциновані за медичними показаннями, можуть брати участь у громадському житті, маючи медичне свідоцтво та ПЛР-тест. В Австрії експрес-тести та ПЛР-тести безкоштовні для всіх.

Нагадаємо, у Німеччині в понеділок було зареєстровано рекордний семиденний рівень захворюваності – понад 200 на 100 000 осіб.