Никаких ресторанов и парикмахерских: в Австрии ужесточили ограничения для невакцинированных

В Австрии с понедельника начали действовать новые меры по борьбе с растущим уровнем заражения коронавирусом, направленные на тех, кто еще не прошел вакцинацию.

Об этом пишет DPA, сообщает "Европейская правда".

С 8 ноября только вакцинированные люди и выздоровевшие от COVID-19 смогут посещать рестораны, спортивные мероприятия или пользоваться горнолыжными подъемниками.

Правило также применяется в отелях и для таких услуг, как парикмахерские.

"Мы считаем, что это может внести серьезный вклад в сдерживание происходящего", - сказал вице-канцлер Вернер Коглер.

Он добавил, что региональные власти вправе принимать еще более жесткие меры, если сочтут их необходимыми, включая локальные карантины "в крайнем случае".

На сегодняшний день более четверти людей в Австрии в возрасте от 12 лет и старше до сих пор не имеют свидетельства о вакцинации, что было названо одной из основных причин резкого роста количества случаев заболевания и госпитализаций.

В настоящее время семидневная заболеваемость в Австрии составляет 599,6 на 100 000 человек. В Верхней Австрии и в регионе Зальцбург – двух федеральных землях с самым низким уровнем вакцинации – заболеваемость уже превысила отметку 900.

Новые мероприятия вводятся поэтапно в течение четырехнедельного периода, в течение которого будет достаточно подтверждения первой вакцины и отрицательного результата ПЦР-теста. Дети до 12 лет освобождены от правил, а детям в возрасте от 13 до 15 лет достаточно отрицательного теста.

Люди, которые не могут быть вакцинированы по медицинским показаниям, могут участвовать в общественной жизни, имея медицинское свидетельство и ПЦР-тест. В Австрии экспресс-тесты и ПЦР-тесты бесплатны всем.

Напомним, в Германии в понедельник был зарегистрирован рекордный семидневный уровень заболеваемости – более 200 на 100 000 человек.