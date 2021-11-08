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Мати Саакашвілі повідомила, що його вивезли з в'язниці в Руставі

Понеділок, 8 листопада 2021, 16:31

Мати експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі Гіулі Аласанія повідомила, що її сина вивезли з пенітенціарної установи №17 в Руставі у невідомому напрямку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Грузия Online".

Припускають, що його перевезли до Горійського військового шпиталю, оснащеного сучасною медичною технікою, пише видання.

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Якийсь час тому над пенітенціарною установою №17, де утримували Саакашвілі, з'явився вертоліт.

Також звідти виїхали дві броньовані автомашини. Родичів та адвокатів у в'язницю не пускають.

Раніше у понеділок його особистий лікар заявив, що консиліум лікарів, створений за рішенням МОЗ, одноголосно зробив висновок, що Саакашвілі потребує негайної госпіталізації до багатопрофільної клініки.

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після того, як він нелегально потрапив у країну. Тоді ж він оголосив голодування, проголосивши себе політв'язнем.

Раніше в понеділок уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що стан Саакашвілі, який голодує у грузинській в’язниці, стрімко погіршується.

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Саакашвілі Грузія
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