Мать Саакашвили сообщила, что его вывезли из тюрьмы в Рустави

Мать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласания сообщила, что ее сына вывезли из пенитенциарного учреждения №17 в Рустави в неизвестном направлении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Грузия Online".

Предполагают, что его перевезли в Горийский военный госпиталь, оснащенный современной медицинской техникой, пишет издание.

Некоторое время назад над пенитенциарным учреждением №17, где содержался Саакашвили, появился вертолет.

Также оттуда уехали две бронированные автомашины. Родственников и адвокатов в тюрьму не пускают.

Ранее в понедельник его личный врач заявил, что консилиум врачей, созданный по решению Минздрава, единогласно заключил, что Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он нелегально попал в страну. Тогда же он объявил голодовку, провозгласив себя политзаключенным.

Ранее в понедельник уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что состояние голодающего в грузинской тюрьме Саакашвили стремительно ухудшается.

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