Інфраструктура та "соціалка": чим небезпечні нові ініціативи Байдена

5 листопада Конгрес США зрештою ухвалив інфраструктурний план президента Джо Байдена вартістю 1,2 трильйона доларів.

Ухвалення цього законопроєкту – вкрай важлива перемога чинного президента США, яка так потрібна демократам через падіння рейтингу Байдена.

Чому гучні ініціативи президента США можуть стати для нього ще більшою проблемою, читайте в статті кандидатки політичних наук, виконавчої директорки YES Світлани Ковальчук Велике будівництво Джо Байдена: як президент США рятується від падіння рейтингу.

Великий інфраструктурний план передбачає створення великої кількості робочих місць, значні інвестиції в дороги, мости, залізниці, інтернет тощо.

Він має вирішити глобальну проблему порушення ланцюгів постачання та запобігти збільшенню цін та створенню дефіциту на певні групи товарів, особливо перед святами.

Міністр транспорту Піт Буттіджедж додає: це не просто короткостроковий законопроєкт про стимулювання, а стратегічний план розвитку держави. У своєму інтерв'ю CNN, він зазначив, що вже має заявок на 10 мільярдів доларів для певної програми, яка має лише 1 мільярд доларів.

Сам план фінансуватиметься кількома способами, включаючи перепрофілювання невитрачених коштів на екстрену допомогу від пандемії COVID-19 та посилення податкового забезпечення криптовалют.

Разом із тим, відповідно до прогнозу експертів, протягом наступних 10 років цей законопроєкт додасть близько $256 мільярдів до прогнозованого бюджетного дефіциту.

Джо Байден особисто брав участь в останніх переговорах, оприлюднивши заяву в п'ятницю ввечері, в якій закликав усіх демократів Палати представників підтримати остаточне ухвалення законопроєкту про інфраструктуру.

Разом із тим він додав, що "впевнений, що за тиждень Палата представників ухвалить соціальний та екологічний закон Build Back Better Act.

Це друга важлива ініціатива президента Байдена. 10-річний план вартістю 1,75 трильйона доларів (в початковій редакції була вдвічі більша сума) передбачає надання американцям допомогу для оплати медичних послуг, виховання дітей та догляду за літніми людьми вдома.

Втім, перспективи схвалення цього законопроєкту поки туманні. Група з п'ятьох поміркованих конгресменів-демократів висунула вимогу необхідності оцінки витрат від позапартійного Бюджетного управління Конгресу.

Розраховувати тут на голоси республіканців не доводиться, тож, не виключено, що цей соціальний план доведеться вкотре скорочувати.

Розгляд інфраструктурних та соціальних ініціатив Джо Байдена продемонстрував велике напруження між поміркованими та ліберальними крилами Демпартії.

До чого можуть призвести розбіжності серед лідерів демократів і небажання домовитися, читайте в матеріалі Світлани Ковальчук Велике будівництво Джо Байдена: як президент США рятується від падіння рейтингу.