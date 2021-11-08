Инфраструктура и "социалка": чем опасны новые инициативы Байдена

5 ноября Конгресс США все-таки принял инфраструктурный план президента Джо Байдена стоимостью 1,2 триллиона долларов.

Принятие этого законопроекта – крайне важная победа действующего президента США, которая так нужна демократам из-за падения рейтинга Байдена.

Почему громкие инициативы президента США могут стать для него еще большей проблемой, читайте в статье кандидата политических наук, исполнительного директора YES Светланы Ковальчук Большое строительство Джо Байдена: как президент США спасается от падения рейтинга.

Большой инфраструктурный план предусматривает создание большого количества рабочих мест, значительные инвестиции в дороги, мосты, железные дороги, интернет и т.д.

Он должен решить глобальную проблему нарушения цепей поставок и предотвратить увеличение цен и создание дефицита на определенные группы товаров, особенно перед праздниками.

Министр транспорта Пит Буттиджедж добавляет: это не просто краткосрочный законопроект о стимулировании, а стратегический план развития государства. В своем интервью CNN он отметил, что уже имеет заявок на 10 миллиардов долларов для определенной программы, на которую отведен лишь 1 миллиард долларов.

Сам план будет финансироваться несколькими способами, включая перепрофилирование неизрасходованных средств на экстренную помощь от пандемии COVID-19 и усиление налогового обеспечения криптовалют.

Вместе с тем, согласно прогнозу экспертов, в течение следующих 10 лет этот законопроект добавит около $256 миллиардов прогнозируемому бюджетному дефициту.

Джо Байден лично участвовал в последних переговорах, обнародовав заявление в пятницу вечером, в котором призвал всех демократов Палаты представителей поддержать окончательное принятие законопроекта об инфраструктуре.

Вместе с тем он добавил, что уверен, что через неделю Палата представителей примет социальный и экологический закон Build Back Better Act.

Это вторая важная инициатива президента Байдена. 10-летний план стоимостью 1,75 триллиона долларов (в начальной редакции была вдвое большая сумма) предусматривает предоставление американцам помощь для оплаты медицинских услуг, воспитания детей и ухода за пожилыми людьми на дому.

Впрочем, перспективы одобрения этого законопроекта пока туманны. Группа из пяти умеренных конгрессменов-демократов потребовала оценки расходов от внепартийного Бюджетного управления Конгресса.

Рассчитывать здесь на голоса республиканцев не приходится, так что не исключено, что этот социальный план придется в очередной раз сокращать.

Рассмотрение инфраструктурных и социальных инициатив Джо Байдена продемонстрировало большое напряжение между умеренными и либеральными крыльями Демпартии.

К чему может привести разногласия среди лидеров демократов и нежелание договориться, читайте в материале Светланы Ковальчук Большое строительство Джо Байдена: как президент США спасается от падения рейтинга.