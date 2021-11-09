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У Болгарії максимум смертей від COVID-19 з початку пандемії

Вівторок, 9 листопада 2021, 10:41

У вівторок Болгарія повідомила про рекордну добову кількість смертей від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Кількість нових випадків зараження склала 5286, що нижче піку в кінці жовтня, тоді як 334 людини померли від вірусу, що є найбільшою щоденною кількістю смертей з початку пандемії.

Понад 8500 людей перебувають у лікарнях, у тому числі 734 у відділеннях інтенсивної терапії.

Минулого місяця ця балканська країна запровадила санітарний пропуск у більшість приміщень, щоб стримати поширення інфекції та прискорити вакцинацію в країні, де лише 30% дорослих повністю щеплені.

Понад 250 000 людей прийняли принаймні одну дозу після того як 21 жовтня санітарний пропуск став обов’язковим.

Багато болгар залишаються скептично налаштованими до вакцинації на тлі вкоріненої недовіри до державних інституцій, дезінформації та суперечливих повідомлень політиків і експертів напередодні третіх парламентських виборів цього року.

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Болгарія
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