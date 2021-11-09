В Болгарии максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии

Во вторник Болгария сообщила о рекордном дневном количестве смертей от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Количество новых случаев заражения составило 5286, что ниже пика в конце октября, тогда как 334 человека скончались от вируса, являющегося наибольшим ежедневным количеством смертей с начала пандемии.

Более 8500 человек находятся в больницах, в том числе 734 - в отделениях интенсивной терапии.

В прошлом месяце эта балканская страна ввела санитарный пропуск в большинство помещений, чтобы сдержать распространение инфекции и ускорить вакцинацию в стране, где только 30% взрослых полностью привиты.

Более 250 000 человек приняли по крайней мере одну дозу после того, как 21 октября санитарный пропуск стал обязательным.

Многие болгары остаются скептически настроенными к вакцинации на фоне укоренившегося недоверия к государственным институтам, дезинформации и противоречивым сообщениям политиков и экспертов накануне третьих парламентских выборов в этом году.